Ronaldo risikerer opptil tolv kampers utestengelse

sport

Ifølge den spanske storavisen Marca har dommer Ricardo De Burgos nevnt episoden i dommerrapporten etter Reals 3-1-seier i det første oppgjøret i den spanske supercupen.

Regelverket i Spania sier at en dytt mot en dommer kan straffes med alt fra fire til tolv kampers utestengelse.

I søndagens El Clásico kom Ronaldo innpå etter en snau time og scoret et perlemål til 2-1 i det 80. minutt. Bare to minutter senere fikk han marsjordre.

Ronaldo feiret scoringen ved å rive av seg drakten. Mens publikum fikk se 32-åringens veltrente kropp, fikk hovedpersonen se det gule kortet – helt etter regelboka. Like etter var han igjen i dommerens søkelys.

Filming?

I det som så ut som en fair duell med Samuel Umtiti innenfor Barcelonas 16-meter, gikk Ronaldo over ende. Han ropte på straffe, men fikk i stedet gult kort for filming. Ronaldo ble rasende og ga dommeren en dytt i ryggen før han forlot banen.

Real Madrid-leiren er sterkt uenig i utvisningen. Klubben varsler en anke.

– Vi spilte en god kamp, men utvisningen til Ronaldo plager meg. Kanskje var det ikke straffe, men det gule kortet var litt vel mye. Vi kan ikke endre på det nå, men vi vil forsøke å sørge for at han spiller onsdag, sa Real Madrid-trener Zinédine Zidane.

Real-kaptein Sergio Ramos var på linje med sjefen etter seieren på Camp Nou. Returkampen mot Barcelona spilles sent onsdag kveld.

– Vi skal prøve å anke. Episoden bør analyseres litt mer. Jeg mener han ble tatt ut av balanse. Han filmet ikke på noe som helst tidspunkt, sa Ramos.

Mangler kvalitet

Zidane er glad for 3-1-seieren, men tar ingenting for gitt.

– Det er selvfølgelig ikke avgjort ennå. Vi skal nyte dette, for det er en seier som er verd å nyte. Men vi skal også tenke på onsdagens kamp.

Barcelonas midtbaneveteran Sergio Busquets innrømmer at katalanerne mangler kvalitet etter at Neymar forsvant til Paris Saint-Germain for over 2 milliarder kroner.

– Laget trenger å bli fornyet. Det er ingen tvil om at vi skal hente spillere, sier Busquets.

(©NTB)