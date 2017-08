Sponsortrykk på friidrettspresidenten under VM

sport

Den sportslige suksessen med både gull og bronse er blitt lagt merke til, men fortsatt er det slik at forbundet mangler en hovedsponsor.

– Det er fortsatt ledig plass til både generalsponsor og flere andre sponsorer. Vi jobber med det. Et sånt VM som dette og med den utviklingen vi har hatt, så betyr det at den dialogen går atskillig lettere enn tidligere. Vi opplever at vi får henvendelser. Det har både vært henvendelser og dialog under dette mesterskapet, sa Tømmernes til NTB i forkant av bronsefeiringen til 1500-løperen Filip Ingebrigtsen sent søndag kveld.

Steg

Tømmernes tror at Filip Ingebrigtsen tar ytterligere steg i årene som kommer.

– Han viser en enorm kapasitet i det løpet her. 1500 meter handler om kapasitet, hurtighet og taktikk, og Filip er i en voldsom utvikling. Han viser i dag at han er blant dem i verden som har best kapasitet og tar bronsemedalje på det. Og det er det helt sikkert ting som de ønsker å jobbe videre med, og Filip kommer til å stå på toppen av podiet.

Utvikling

– Hvordan vil du oppsummere mesterskapet?

– Det har vært en fantastisk utvikling fra forrige VM da vi ikke hadde noen i finalen. På to år så har vi fått gode prestasjoner og to medaljer. Vi så tendensen i OL i fjor, og så har det slått ut i full blomst nå.

– Hvordan skal dere forvalte dette videre og kanskje få med enda flere i toppen?

– Vi ser at vi i denne sesongen har hatt gode prestasjoner i både U18-, U20-, U23-mesterskap og nå i VM. Det er en stor masse som vi har et stort ansvar for å utvikle videre. Vi må bare sørge for at vi nå klarer å få på plass en finansiering og et godt og stort apparat rundt dem. Vi har en fantastisk sportssjef på plass i Håvard Tjørhom, og det ser veldig bra ut, sa Tømmernes.

