Movistar opplyser på Twitter at Landa har skrevet under en kontrakt som binder han til laget de neste to sesongene.

Landa kom til Sky i 2016 fra Astana, og han har vært hjelperytter for Chris Froome og Fabio Aru.

Nå skal Landa, som har en tredjeplass i Giro d'Italia i 2015 som beste resultat, være i front. I årets Tour de France ble han nummer fire.

