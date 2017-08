Liverpool med én fot i mesterligaen

sport

James Milner, som ble kaptein da Jordan Henderson ble byttet ut, skjøt skuddet da Liverpool la på til 2-0 med 16 minutter igjen å spille. Han ble spilt opp av Roberto Firmino før han curlet ballen i det lengste krysset. Ballen var innom Hoffenheim-innbytter Håvard Nordtveit på veien, og målet ble derfor kreditert som selvmål, selv om vestlendingen knappest kan klandres for den. Målet var Milners fortjeneste.

Nordtveit ble byttet inn sju minutter ut i 2. omgang, og kampen var nordmannens andre for den tyske klubben etter overgangen fra West Ham, og han fikk en liten opptur med tre minutter igjen å spille da innbytter Mark Uth reduserte til 1-2 for hjemmelaget med Nordtveit som nest sist på ballen med et nydelig oppspill.

18-åring

Før Nordtveit kom inn hadde Liverpool tatt ledelsen ti minutter før pause. Målet kom på et flott frispark av høyrebacken og 18-åringen Trent Alexander Arnold fra 20 meters hold.

I første omgang var lenge Hoffenheim det beste laget, de kunne fort ha tatt ledelsen etter 11 minutter spill, men de klarte ikke å utnytte straffesparket de ble tildelt. Straffesparket var greit idømt, men selve straffen fra den tidligere Leicester-spilleren Andrej Kramaric var av den svært simple sorten, og Liverpool-keeper Simon Mignolet hadde ingen problemer med å redde. Mignolet spilte en god kamp, og han har for øvrig reddet 7 av 20 straffespark i internasjonale oppgjør. Det er en sterk statistikk.

God Mané

Det endte 2–0 til Liverpool på Rhein-Neckar Arena, og det gir Jürgen Klopps menn en glitrende utgangspunkt til returkampen på Anfield neste uke.

Tapet for Hoffenheim var lagets første på hjemmebane på 15 måneder.

Liverpools Sadio Mané var kampens beste spiller.

(©NTB)