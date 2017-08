Ronaldos karantene irriterer Zidane

sport

– Det er veldig irriterende. Ser man på alt som hendte og at Ronaldo ikke skal spille for oss på fem kamper … Det er utrolig irriterende, sier Real Madrids franske trener.

Ronaldo fikk to gule kort på to minutter. Det første etter å ha revet av seg drakten og det andre for filming. Etter å ha sett det røde kortet ga portugiseren dommeren en liten dytt i ryggen før han forlot banen.

Den dytten forlenget Ronaldos utestengelse med fire kamper. Real Madrid har klaget inn avgjørelsen.

Real Madrid vant 3–1 borte mot Barcelona i den første av to kamper i den spanske supercupen. Returmøtet spilles førstkommende onsdag.

(©NTB)