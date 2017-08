Uklart når Grimsbø gjør comeback, Thorir vil bruke tiden

sport

Siden da har hun ikke spilt håndball. Trønderen skadet det ene kneet under mesterligaavslutningen for vel tre måneder siden. Det skjedde i semifinalen, men hun spilte også finalen der Györ vant.

Grimsbø ble kort etter triumfen operert i Ungarn og har drevet rehabilitering i Norge i sommer.

– Jeg har ikke den aller siste oppdateringen fra sist uke når det gjelder henne, men det har gått jevnt og trutt framover, sier Hergeirsson til NTB.

– Györ hadde håp om å ha henne tilbake i trening denne uka?

– Det er for tidlig å si når hun er tilbake i matchform. Vi ønsker ikke at det skal stresses (å få henne tilbake i kamp). Vi vil at det skal ta den tiden det trenger. Det er det viktigste for oss. Så kan jeg forstå at Györ kanskje føler at det haster, men etter slike inngrep er det viktig at tiden får lege.

Sterk dame

– Har dere god dialog med Györ?

– Ja, vi har den samme kontakten som vi har hatt. Den er rimelig god. Samtidig så er det slik at der er ulike interesser til ulike tider i topphåndballen mellom klubb- og landslag. I stor grad settes spilleren i sentrum. Det håper jeg vil fortsette.

– Vi kan ikke gjøre annet ennå anmode om å være forsiktig. Dette blir ofte jo eldre og mer erfarne spillerne er. De kjenner kroppen sin og vet hvor grensene går. Det er nettopp i slike situasjoner det gjelder å tørre å si hva som er best for deg selv. Kari er en type som ikke vil la seg drive fra skanse til skanse, sier Hergeirsson.

VM

Slik det ser ut nå, er trolig ikke Grimsbø tilbake i kamp før i månedsskiftet september/oktober om alt går bra i opptreningen.

Norge spiller VM i desember. Silje Solberg og veteranen Katrine Lunde er de to andre høyaktuelle keeperne for det mesterskapet.

Norge spiller EM-kval i slutten av september.

