Woods hadde spor av fem medikamenter

sport

Det viser rettsmedisinerens rapport, som mandag ble offentliggjort av Palm Beach-politiet i Florida.

Woods hadde spor av sovetabletter, smertestillende og THC. Sistnevnte er virkestoffet i cannabis. Det er uklart om golfveteranen hadde resept for alle medikamentene.

I Florida er medisinsk cannabis lovlig.

Får hjelp

Woods har i flere år slitt tungt med ryggsmerter. Det har holdt han borte fra golfbanen i lange perioder.

– Som jeg har sagt tidligere, så har jeg fått profesjonell hjelp til å kontrollere medisinbruken. Inntil nylig prøvde jeg å behandle ryggsmertene og søvnløshet på egen hånd, men jeg innser nå at det var en tabbe uten å få medisinsk assistanse, sa Woods mandag.

– Jeg føler allerede en markant forbedring, og jeg er takknemlig for den store støtten jeg har fått og fortsatt får, la han til.

Rehabilitering

Det ble ikke funnet alkohol i 41-åringens blod da han i mai ble pågrepet sovende bak rattet, men han forklarte at han hadde blandet ulike reseptbelagte medisiner. Episoden skjedde i nærheten av hjemmet hans i Jupiter i delstaten Florida.

I forrige uke møtte ikke Woods selv opp i retten, men via sine advokater erklærte han seg skyldig i å ha stått for uforsvarlig kjøring. Ifølge påtalemyndigheten har Woods godtatt å begynne i et rehabiliteringsprogram.

Woods står med 14 majortitler, men den siste kom så langt tilbake som i 2008.

(©NTB)