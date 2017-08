Brann henter nederlandsk ving

sport

Det bekrefter Brann på sin hjemmeside onsdag.

Marengo har signert en toårskontrakt med Brann. Nederlenderen spiller spiss og ving.

– Marengo vil tilføre oss ferdigheter vi har ønsket å ha i gruppen. Han har bra fart og flink til å utfordre en mot en, sier sportssjef Rune Soltvedt til Branns hjemmeside.

– Jeg gleder meg til å spille for Brann. Vito (Wormgoor) har fortalt meg om denne flotte klubben og vakre Bergen. At Vito er her betydde mye da jeg skulle ta en avgjørelse, sier Ludcinio Marengo.

Han har tidligere vært lagkamerat med Brann-kaptein Vito Wormgoor.

