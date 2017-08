Fortsatt håp om direkte opprykk for Sandnes Ulf 

sport

Med seieren meldte Sandnes Ulf seg for alvor på i kampen om den andre og siste direkte opprykksplassen til Eliteserien. Med 36 poeng skiller det kun ett poeng opp til Start, som har én kamp mindre spilt.

Etter en sjansefattig halvtime tok det seg opp på TUIL Arena. Lars Henrik Andreassen sendte hjemmelaget opp i føringen etter 35 minutter. Alene med keeper scoret Andreassen sitt første mål for sesongen. Ledelsen holdt i kun ti minutter. Et hjørnespark traff bortelagets Axel Krygers fot i feltet, og ballen trillet over streken. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Ti minutter etter pause falt avgjørelsen. Mot spillets gang tok Sandnes Ulf ledelsen ved Roy Miljeteig.

2-1 burde kanskje blitt 3-1 sekunder før overtiden gikk ut. Kent Håvard Eriksen rundet keeper og sendte ballen mot mål. For de aller fleste så det ut som ballen passerte streken før den ble klarert, men linjedommeren var av en annen oppfatning. Eriksen fikk dermed aldri godkjent det som trolig burde vært hans 12. scoring for sesongen.

På Strømmen stadion hadde Ranheim muligheten til å passere Start, men trønderne misbrukte muligheten. Hjemmelaget tok ledelsen ved Kachi etter 27 minutters spill, noe som også ble kampens eneste mål.

Dermed blir Ranheim stående med 35 poeng.

