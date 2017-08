Hoseth gjør comeback i Eliteserien

sport

Det bekrefter Kristiansund på sin hjemmeside onsdag.

Midtbanespilleren, som har spilt i norsk toppserie for Molde, Vålerenga, Stabæk og Aalesund, terminerte tidligere i sommer kontrakten med Notodden i 2. divisjon for å flytte hjem igjen til Møre og Romsdal.

– KBK får en erfaren og motivert Magne Hoseth med på laget. Han har nå spilt på et lavere nivå i halvannet år, og kommer til Kristiansund full av motivasjon for å bevise at han fortsatt kan levere blant de aller beste. Fotballkvalitetene til Magne taler for selv. Vi gleder oss veldig til å få han i gang, sier KBK-trener Christian Michelsen til klubbens hjemmeside.

Hoseth har 22 kamper for Norges A-landslag. Han er spilleklar til søndagens kamp borte mot Sogndal.

