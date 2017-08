Solheim Cup-start i fare for Tutta

sport

Tirsdag trente hun bare med puttingen, mens de andre spillerne var ute og trente på banen. Europas kaptein Annika Sörenstam sa til GolfChannel.com at Suzann Pettersen sliter med en ryggskade. Hun bekrefter senere at visekaptein Catriona Matthew forberedte seg tirsdag for å steppe inn hvis Pettersen må kaste inn håndkleet.

– Ettersom det ikke er andre skadeproblemer hos oss så trente Catriona sammen med laget for å være på den sikre siden, sa Sörenstam i en pressemelding.

Også USA har litt problemer. Lexi Thompson har slitt med en et virus. og har på grunn av det slitt med søvnproblemer. Hun trente ikke tirsdag.

Tittelforsvarer USA tar imot Europa i duell i kvinnenes Solheim Cup. Turneringen starter fredag med en foursome og en fourball, fortsetter lørdag med fourball og foursome. Det hele avsluttes søndag med tolv singledueller.

Europa må ta 14,5 poeng for å ta tilbake tittelen. For USA holder det med uavgjort for å vinne.

