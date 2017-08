Adegbenro og Rosenborg rystet Ajax i Amsterdam

sport

Innbytter Adegbenro, som denne uken ble hentet fra Viking, fikk en skikkelig pangdebut for trønderne. Etter 77 minutters spill ble han matchvinner i Amsterdam, noe som gir Rosenborg en alle tiders mulighet til avansement til gruppespillet før returoppgjøret på Lerkendal i Trondheim om en uke.

Adegbenro ble servert av en annen innbytter – islandske Matthías Vilhjálmsson – i forkant av matchens eneste scoring. Trønderne utnyttet en forsvarsfeil av Ajax, og Adegbenro satte på flott vis inn 1–0 fra skrått hold. Resultatet sto seg kampen ut, noe Kåre Ingebrigtsens mannskap bør være meget godt fornøyd med.

Ajax forsøkte seg med en sluttspurt, men uten å lykkes. Dermed kunne gjestene juble for en knepen seier. Håpet om gruppespill i europaligaen lever i aller høyeste grad for Rosenborg.

Ajax-press

– Meget godt gjennomført kamp av Rosenborg. De har fått kampen akkurat som de ville i lange perioder, sa Max' fotballekspert Kjetil Rekdal på tampen av oppgjøret.

RBK ble satt under et stort trykk de første fem minuttene av oppgjøret i Amsterdam, men holdt unna den første bølgen med Ajax-press. Etter 13 minutter fikk trønderne dessuten en utrolig sjanse til å ta føringen på bortegress. Milan Jevtovic fant Nicklas Bendtner i god posisjon inne i boksen, men danskens heading ble klarert vekk på streken.

Kort tid etter var Birger Meling på vei mot mål inne i boksen, men vingen gikk ned i duell med Ajax-keeper André Onana. Avslutningen havnet på nettaket, men RBK mente seg snytt for straffespark.

Avverget

– Vi burde mest sannsynlig hatt straffe der, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Max i pausen.

Ajax kom seg til flere gode sjanser før hvilen. Først avverget Rosenborg med nød og neppe da Kasper Dolberg fikk ballen på kloss hold, mens André Hansen vartet opp med gode redninger på avslutninger fra vertenes Amin Younes kort tid etter.

Younes fikk også en stor sjanse etter at RBK hadde gått opp til 1–0 mot slutten, men igjen vartet Hansen opp med en flott redning.

Et lite skår i gleden for bortelaget var at høyrebacken Vegar Eggen Hedenstad måtte ut med en skulderskade etter 72 minutters spill. Han ble erstattet av nevnte Vilhjalmsson.

Ajax-stjernen Klaas-Jan Huntelaar fikk en bra mulighet på hodet like før slutt, men til gjestenes hell seilte ballen utenfor. Kampen ebbet ut i 0–1 til debutant Adegbenro og co.

