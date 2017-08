Barcelona: – Nærmer seg for Coutinho og Dembele

sport

Barcelona tapte 0–2 i returoppgjøret i supercupen mot Real Madrid. Etter 1–5-tapet sammenlagt opplyste Segura at Barcelona snart har en avtale på plass for Liverpool-stjernen Coutinho og Borussia Dortmund-vingen Dembélé.

– Vi er nødt til å hjelpe laget med forsterkninger, og de kommer i løpet av de neste dagene, sa Segura til den katalanske TV-kanalen Esport3.

– Vi diskuterer vilkårene for Coutinho og Dembélé. Vi håper de vil være Barcelona-spillere neste sesong, la han til.

Tidligere i sommer mistet klubben Neymar, som ble tidenes dyreste spiller da han ble solgt til Paris Saint-Germain for over 2 milliarder kroner. Barcelonas trener, Ernesto Valverde, har innrømmet at Neymars overgang har påvirket balansen i det offensive spillet.

Barcelona-stopper Gerard Piqué erkjenner at laget er et stykke bak Real Madrid, som vant både serien og mesterligaen forrige sesong.

– Vi er ikke på vårt beste nå, verken som lag eller klubb.

– Sesongen er lang, og den har akkurat begynt. Madrid var overlegne, så vi må leve med nederlaget, gratulere dem og forbedre oss, sa Piqué.

(©NTB)