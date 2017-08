God start for Skålevik mot Ull/Kisa

sport

Steffen Lie Skålevik spilte sin første kamp for Start etter at han ble lånt ut fra Brann. Og Skålevik skulle få en god start på oppholdet. Før halvtimen var spilt hadde han både scoret mål og fått målgivende da Kristiansand-laget hadde gått opp i 2-0-ledelse borte på UKI Arena. Daniel Aase fikk også nettsus for gjestene.

Ole Andreas Nesset stanget inn reduseringen for Ull/Kisa sju minutter før pause og sørget for at det var en viss spenning i kampen da lagene gikk til pause, men det holdt ikke for vertene.

Annen omgang forble målløs til tross for flere gode sjanser for begge lag.

Med seieren har Start fire poengs luke ned til Sandnes Ulf på tredjeplass. De to øverste rykker direkte opp til Eliteserien. Bodø/Glimt topper tabellen klart, åtte poeng foran Start.

Ullensaker/Kisa ligger på åttendeplass. Laget har to poeng opp til plassene som gir kvalifiseringsspill om opprykk.

