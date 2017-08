Northug må kvalifisere seg til verdenscupen: – Uvant og spesielt

sport

Trønderen er først en del av langrennslandslaget fra 20. november. Dagen før blir laget til verdenscupstarten i Finland tatt ut.

Det betyr at Northug for første gang i karrieren må kvalifisere seg under den norske sesongåpningen på Beitostølen 17. til 19. november.

– Det er spesielt, ja, sier han til TV 2.

Ifølge kanalen har historien vist at det som regel er landslagsløpere som blir tatt ut til sesongens første verdenscuprenn.

– Det er en tøff business jeg driver i. Det er mange som går fort på ski, og jeg innser at jeg allerede på Beitostølen må vise hva jeg duger til. Litt uvant og litt spesielt blir det, men jeg er klar for kamp, sier Northug.

(©NTB)