Drama da Bayern München innledet med seier

Etter tidlige scoringer av debutantene Niklas Süle (9. minutt) og Corentin Tolisso (19.) var det aldri virkelig spenning om hvem som skulle få poengene, men et voldsomt uvær over München gjorde det ubehagelig både for spillere og publikum.

Mange av tilskuerne søkte høyere opp på tribunene for å komme unna styrtregnet, og forholdene ute på banen ble så vanskelige at starten på 2. omgang ble utsatt en god stund.

Første gang

I annen omgang ble det skrevet bundesligahistorie da videodømming for første gang ble tatt i bruk. I det 51. minutt ba dommer Tobias Stieler om hjelp til å fastslå om Leverkusen-spiller Charles Aránguiz brukte ulovlige midler for å stoppe Robert Lewandowski i en duell. Videoassistent Jochen Drees svarte "ja", og Lewandowski kunne selv sette inn 3-0 fra straffemerket.

Admir Mehmedi reduserte for Leverkusen, men det ble aldri noe mer enn et trøstemål. Den regjerende seriemesteren tok de tre første poengene i den 55. bundesligasesongen.

Ubeseiret

Bayern München har hatt elendige resultater i oppkjøringskampene, men viste vinnerform straks det ble alvor. Det er 15. gang på rad at regjerende mester har spilt åpningskampen i sesongen, og aldri har mesteren tapt.

Før kampen ble det avholdt ett minutts stillhet til minne om ofrene for torsdagens terrorangrep i Barcelona, men straks kampen var i gang benyttet publikum anledningen til å vise sin misnøye med ulike vedtak gjort av Tysklands fotballforbund.

