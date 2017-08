Mikkelsen rett bak lederen i Rally Tyskland

sport

Mikkelsen hadde 11 biler foran seg i løypa lørdag. Det var tøft både i grusen tidlig på dagen og i gjørma i regnværet fredag ettermiddag og kveld. Ott Tänak fra Estland profitterte på gunstigere startposisjon og overtok ledelsen på dagens nest siste fartsprøve.

– Vi har presset hardt og har også måttet ta noen sjanser for å henge med i toppen. Det er en ulempe å starte litt bak i feltet slik vi har gjort, og vi er blitt offer for grus og gjørme som blir dratt opp på veien. Vi har gjort det vi kan for å tape minst mulig og er veldig fornøyd med hvordan vi taklet det, sa Mikkelsen i en pressemelding.

Den ferske Citroën-føreren startet Rally Tyskland med fjerdeplass på den korte publikumsprøven i Saarbrücken torsdag kveld. Han overtok ledelsen med en klar seier på den tredje av lørdagens sju prøver.

Hen slo nærmeste rival Esapekka Lappi med 7,4 sekunder på den fartsprøven og skjøv Tänak ned fra førsteplassen i sammendraget.

Gjørmebad

Etter servicepausen ventet andre utfordringer. Da øste regnet ned, og de fleste byttet til regnværsdekk.

– Det var rett valg for meg. Denne prøven var et gjørmebad mot slutten, sa Mikkelsen.

– Jeg føler vi har prestert veldig bra, samtidig som vi har truffet bra med dekkvalgene. Det er første gang vi kjører et asfaltrally med Citroën, og jeg liker bilen på dette underlaget. Den er helt fantastisk.

Med fjerdeplass på 7. prøve måtte Mikkelsen se Tänak foran seg i sammendraget.

Gleder seg

– Jeg synes vi gjorde en veldig god prøve, men jeg gleder meg til lørdag. Da får vi mye gunstigere startposisjon, sa Mikkelsen til wrc.com.

Nordmannen var fjerde sist også på dagens siste prøve, men tapte bare 1,2 sekund til Tänak.

– Jeg er veldig fornøyd med å være på 2.-plass etter denne dagen, sa Mikkelsen, som ikke bare ser fram til gunstigere startposisjon lørdag.

– Det er også meldt tørre forhold, og bilen er helt rå på tørr asfalt.

Sammenlagt er Thierry Neuville nummer tre og Sebastien Ogier nummer fire, henholdsvis 28,2 og 30,6 sekunder bak lederen.

Lørdag skal det kjøres inne på et militært område med mye betongdekke, mens man avslutter med fire asfaltprøver søndag.

(©NTB)