Tøff dag for Nadal og Pliskova

sport

Regnvær torsdag gjorde at stjernenes oppsatte kamper måtte utsettes til fredag, og dermed var det ingen vei utenom to kamper på en dag for vinnerne.

Nadal brukte bare en time og 37 minutter på å slå Albert Ramos-Viñolas 7-6 (7-1), 6-2. Dermed fikk han "hele" fem timer til å lade opp til kvartfinale mot Nick Kyrgios.

Nadal var likevel mer opptatt av terrorangrepet i Barcelona.

Har ikke ord

– Alle er veldig, veldig lei seg. Jeg har ikke ord for hva jeg føler. All min støtte til Barcelona, og særlig til dem som lider mest, til alle ofrenes familier, sa han.

Kyrgios er i sin første Cincinnati-kvartfinale etter å ha slått Ivo Karlovic i tre sett.

Tittelforsvarer Pliskova ledet 3-0 i første sett mot Camila Giorgi da kampen ble avbrutt av regn torsdag. Fredag ble kampen spilt ferdig, og Pliskova vant 6-3, 4-6, 6-0.

Vanskelig

Senere på dagen ventet en uthvilt Caroline Wozniacki i kvartfinalen.

– Det var vanskelige omstendigheter, så jeg er glad for å ha kommet så langt, sa Pliskova.

Wimbledon-mester Garbiñe Muguruza måtte slite to timer og tre kvarter for å slå Svetlana Kuznetsova i tre sett og ta seg til kvartfinale.

– Jeg synes det var en av årets beste kamper. Vi spilte veldig godt begge to, sa Muguruza, som torsdag avverget tre matchballer mot Madison Keys i en kamp som varte to timer og 18 minutter.

(©NTB)