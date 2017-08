Atlético kom tilbake med ti mann

sport

Griezmann ble utvist på kontroversielt vis halvveis i annen omgang, da Girona ledet 2-0. Han så ut til å ha blitt felt av Gorka Iraizoz i ferd med å runde keeper, men fikk i stedet gult kort for filming.

Kortet ble til rødt for protestene mot dommer Juan Martinez.

Cristian Stuani hadde utnyttet slapt forsvarsspill hos gjestene til å nikke i mål to ganger med tre minutters mellomrom i første omgang, og Girona virket på vei mot en prestisjetung seier.

Opprørt over utvisningen lot de ti gjenværende Atlético-spillerne seg derimot inspirere til stordåd. 12 minutter før slutt feide Angel Correa ballen i krysset med et langskudd, og i det 85. minutt utlignet José Maria Gimenez med hodet på frispark fra Koke.

Atlético-keeper Jan Oblak måtte vise klasse for å hindre at poenget forsvant helt på tampen. Han svarte med en fantastisk refleksredning da Olarenwaju Kayode, innleid fra Manchester City, hadde vinnermålet på foten i siste minutt.

Kampen var for øvrig den første i Catalonia siden terrorangrepene i regionen torsdag og fredag, og sikkerhetstiltakene var massive. Betongblokker sperret veiene utenfor Estadi Montilivi, og det var politivakter overalt.

I en tidligere kamp lørdag vant Real Sociedad 3-2 over Celta i Vigo etter å ha ligget under to ganger. Scoringer av Juanmi og Willian José i kampens ti siste minutter fikset seieren.

