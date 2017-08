Bayern-topp slakter Barcelonas jakt på ligarivalens storstjerne

sport

Dembélé har den siste tiden gjort seg så vanskelig at han er blitt suspendert av Dortmund. Unggutten gjør det han kan for å presse fram en overgang til Barcelona.

– Hvis det er Barcelona som er bak det, har jeg mistet all respekt for den klubben. Det er lavmål å få en spiller til å bryte en kontrakt, sa Hoeness til Eurosport etter Bayerns 3-1-seier over Leverkusen fredag kveld.

Barcelonas sportsdirektør Pep Seguna hevdet onsdag at klubben var «svært nære» å sikre seg både Dembélé og Liverpool-stjerne Philippe Coutinho. Dette har senere Dortmund og Liverpool benektet.

Etter at Barcelona ufrivillig måtte selge Neymar til Paris Saint-Germain, er katalanerne desperate etter nye forsterkninger før overgangsvinduet stenger 31. august.

(©NTB)