Haag vant med 2/10 foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Linn Sömskar (Sverige) ble nummer tre i fellesstarten.

Kathrine Rolsted Harsem ble nummer fire, mens Heidi Weng kom inn på femteplass.

Weng hadde et solid forsprang i sammendraget og forsvarte førsteplassen der. Hun vant sammenlagt for tredje år på rad.

Tidligere lørdag var det også et motbakkeløp over to kilometer. Der var Sömskar best foran Hanna Falk (Sverige) og Ane Appellkvist Stenseth.

(©NTB)