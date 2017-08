Linnes på tabelltopp

sport

Linnes spilte hele kampen i hovedstaden Ankara. Scoringer av Maicon og Bafetimbi Gomis ga gjestene 2-0-ledelse ved pause, og Tolga Cigerci økte ledelsen før hjemmelaget fikk sitt trøstemål.

Etter to spilte seriekamper har Galatasaray seks poeng og 7-2 i målforskjell. Trabzonspor og Akhisarspor kan også ta sin annen seier søndag, men de må vinne stort for å hindre at Linnes & co. troner på tabelltopp etter ferdigspilt runde.

Galatasaray må konsentrere seg om hjemlige turneringer etter at klubben sensasjonelt ble slått av Östersund i europaligakvalifiseringen.

