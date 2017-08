Mané matchvinner for Liverpool: – Viktig seier

sport

– Det var viktig å få tre poeng i dag, og jeg er veldig fornøyd med scoringen. Alle spisser ønsker jo å score mål, sier Mané, ifølge BBC.

Liverpool åpnet med 3-3 borte mot Watford i premieren, men har fire poeng i beltet etter trepoengeren hjemme mot Palace.

Manés matchvinnerscoring kom etter en tabbe av Crystal Palace-spiller Luka Milivojevic i egen boks. Liverpool-stjernen Mané utnyttet serberens klønete balltap, tok ballen med seg mot mål og plasserte den sikkert forbi Palace-keeper Wayne Hennessey og inn i nettmaskene.

Seieren var viktig for Jürgen Klopps mannskap. Laget har et tøft kampprogram i vente. Først venter Hoffenheim i mesterligakvalifisering, deretter står både Arsenal (h) og Manchester City (b) for tur for Merseyside-laget.

Lå dypt

Liverpool hadde som ventet mye ball i innledningen, og etter et kvarters spill på Anfield fikk vertene en alle tiders mulighet til å gå opp i føringen. Hennessey feilberegnet et innlegg grovt, men Liverpool-stopper Joel Matip feilberegnet ballbanen og headet svakt utenfor fra kloss hold.

Sadio Mané fikk en god mulighet etter 35 minutters spill, men matchvinneren klarte ikke å stokke beina skikkelig fra kort hold.

Roberto Firmino fikk en mulighet fem minutter før pause, men Palace-keeper Hennessey var med på notene. Like etter var det Palace-spiller Jason Puncheons tur, men forsøket hans fra skrå vinkel ble fint slått vekk av Liverpool-keeper Simon Mignolet.

Kjempemiss

Georginio Wijnaldum prøvde seg fra distanse for vertene etter 53 minutters spill, men igjen reddet Hennessey. Kort tid etter fikk Palace en gigantisk mulighet. Ruben Loftus-Cheek kjempet seg inn i boksen og slo 45 grader ut, men fra glimrende posisjon banket tidligere Liverpool-spiss Christian Benteke ballen over. Etterpå holdt belgieren hendene til hodet i fortvilelse.

Etter 70 minutter fikk Wijnaldum og Mané hver sin mulighet, men igjen stoppet Hennessey og Palace-forsvaret vertene. Etter 73 minutter måtte imidlertid bortelaget kapitulere, naturlig nok til stor glede for hjemmefansen.

Nykommer Andy Robertson og Dominic Solanke fikk begge muligheter til å doble ledelsen på tampen, men uten å lykkes. Det holdt likevel inn til tre poeng. Palace maktet ikke å mobilisere til en sluttspurt, noe som betydde nok en nedtur etter tapet mot Huddersfield sist.

Palace har null poeng etter to serierunder. Frank de Boer, London-lagets nederlandske manager, har dermed ikke fått starten han ønsket seg i Palace-jobben.

(©NTB)