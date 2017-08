Mikkelsen på etterskudd i seierskampen

sport

Nordmannen var bare 5,7 sekunder bak Tänak etter fredagens kjøring, selv om han hadde ugunstig startposisjon og vanskelige forhold. Han håpet å hevde seg enda bedre lørdag, men slet i stedet med å hevde seg blant de beste på mange av prøvene.

Etter sju prøver lørdag, og 15 totalt, er Mikkelsen 25,2 sekunder bak Ott Tänak, men 7,7 foran VM-leder Sebastian Ogier. De tre ligger an til å ta pallplasseringene, for ned til nestemann er det over ett minutt.

Mikkelsen har plasseringene 3-5-9-1-3-11-2 på de sju prøvene så langt lørdag. Bare på to av prøvene gjorde han det bedre enn Tänak, og da bare hårfint.

Første gang

På første gjennomkjøring av rallyets lengste prøve, Panzerplatte, kvalte Mikkelsen motoren i starten og endte på 11.-plass.

– Det er første gang det har skjedd meg, klaget han overfor wrc.com. Men da prøven ble kjørt om igjen rett etter, var bare Dani Sordo raskere.

– Endelig har jeg mestret denne prøven, for første gang. Jeg unngikk feil og greide balansen mellom å presse og spare dekkene, sa Mikkelsen.

Tänak tapte halvannet sekund til Mikkelsen på den 15. prøven, men synes å ha kontroll.

– Jeg er fornøyd. Jeg er forsiktig på de skitne områdene og gasser på der det er tørt, sa han.

Neuville brøt

Lørdag morgen måtte Thierry Neuville gi opp Rally Tyskland på grunn av mekaniske problemer. For belgieren er det et stort tilbakeslag i kampen om VM-tittelen.

Neuville kom til mål på dagens første fartsprøve med tydelige skader på det venstre bakhjulet. Like etter kunne han ikke gjøre noe annet enn å parkere sin Hyundai i20 og trekke seg fra videre konkurranse.

– Vi forstår ikke hvordan det har skjedd, men vi følte en liten bevegelse på høyre bakaksel. Vi var antakelig borti noe. Akkurat nå føles det som en katastrofe, sa kartleser Nicolas Gilsoul til wrc.com.

Før helgens VM-runde ledet belgieren sammenlagt med 160 poeng, like mange som Sébastien Ogier. Sistnevnte har nå muligheten til å få en luke.

