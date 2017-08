Northug slo tilbake da Halfvarsson vant

sport

Halfvarsson hadde 12 sekunders ledelse på Johannes Høsflot Klæbo etter de to første konkurransedagene (to sprintrenn og ett distanserenn), og svensken økte forspranget gjennom 15 kilometer i regnfulle Trondheim. I mål var differansen over minuttet.

Bakfra kom imidlertid Petter Northug, som etter plasseringene 15-66-20 i de tre første rennene gikk ut på 28.-plass hele 1.44 minutt bak Halfvarsson. Han gikk inn til en knallsterk 3.-plass.

– Når du har følt deg "ræva" i tre konkurranser, er det godt at jeg plutselig er pigg, men i en periode med mye trening vil kroppen svinge. Jeg har ikke tenkt å være i form på denne tiden av året, sa Northug til VG etter rennet.

