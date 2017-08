Stort press på Chelsea før toppkamp

sport

Gary Cahill ble utvist mot Burnley. Det samme ble Cesc Fàbregas. Eden Hazard og Pedro er skadd, mens Tiemoué Bakayoko er usikker. Conte har så absolutt noe å tenke på før derbyet mot Tottenham.

– Jeg må gjøre vanskelige valg, sa Conte til pressen før oppgjøret.

– Vi har forberedt oss godt, men vi må være konsentrerte på banen og gjøre vårt beste. Vi må ikke lete etter unnskyldninger, en stor klubb som Chelsea må være forberedt på situasjoner som dette, la han til.

Italieneren sa også at han ikke er bekymret og at han er sikker på at laget vil spille en bra kamp.

Stort press

Serieåpningen hjemme mot Burnley gikk ikke helt som planlagt. Lille Burnley ledet 3-0 til pause etter Cahills tidlige utvisning. Med én mann mindre scoret nyinnkjøpte Álvaro Morata i annen omgang, og håpet om poeng ble tent.

Det håpet slukket mer eller mindre Fàbregas da han fikk sitt andre gule ni minutter før slutt. Med to mann mindre satte David Luiz inn 2-3 to minutter før slutt, men da var det for sent. Chelsea gikk dermed på et overraskende tap i serieåpningen.

Med null poeng ligger det et stort press på Contes mannskap.

Kriminell

London-laget har hentet profiler som Morata og Bakayoko, men en rekke spillere har samtidig forlatt Stamford Bridge. Blant dem er John Terry (Aston Villa) og Nemanja Matic (Manchester United).

I tillegg er Diego Costas i Brasil og nekter å komme tilbake etter å ha kommet på kant med Chelsea-manageren.

I et intervju med Daily Mail nylig sa Costa at han føler han blir behandlet som en kriminell av Chelsea. Conte brast ut i latter da han ble spurt om uttalelsene til Costa.

– Alle i Chelsea vet hva som skjedde med Costa i fjor. Det er morsomt dette intervjuet, sa Conte før han la til at han ikke var interessert i å snakke mer om Costa.

– Han tilhører fortiden.

28-åringen var en sentral brikke i Chelsea-laget som vant Premier League forrige sesong. Han ble blåtrøyenes toppscorer med 20 seriemål.

Ingen inn

Tottenham åpnet med 2-0 seier borte mot Newcastle. Mål av Dele Alli og Ben Davies ga de liljehvite en perfekt start på sesongen.

Og mens Chelsea har handlet flere nye spillere har dørene til Tottenham stått stille. Først fredag bekreftet klubben en kommende forsterkning. Ajax-forsvarer Davinson Sánchez (21) er kun en legesjekk og en britisk arbeidstillatelse unna en overgang. Prislappen er på 425 millioner kroner.

I Spurs-leiren mangler de Kieran Trippier, Georges-Kévin N'Koudou, Danny Rose og Érik Lamela.

Før søndagens storkamp spilles oppgjøret mellom Huddersfield og Newcastle. Hjemmelaget imponerte med 3-0 seier borte mot Crystal Palace i serieåpningen, mens Newcastle tapte 0-2 hjemme mot Tottenham.

Newcastle mangler stopperne Florian Lejeune og Paul Dummett som ble skadd i åpningskampen. Også DeAndre Yedlin og Jamie Sterry er ute med skade, mens Jonjo Shelvey må stå over på grunn av rødt kort.

Huddersfield mangler Martin Cranie, Jonathan Hogg, Nahki Wells og Jon Gorenc Stankovič.

