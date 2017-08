USA rykket kraftig ifra i Solheim Cup

sport

Dermed gikk amerikanerne fra å ligge under etter parspillet i foursome til å lede 5,5-2,5 da åpningsdagen var over i Des Moines i Iowa.

Det er første gang at de amerikanske golfkvinnene har klart å ta full poengpott i en serie på fire kamper. Europa har klart det tre ganger tidligere.

– Jeg endret litt på lagoppsettet. I ettermiddagskampene spilte vi fantastisk og inspirerende golf. Spillerne spilte med stolthet og mye hjerte, sa USA-kaptein Juli Inkster.

Europa var ikke i nærheten av å ta poeng i fourballdelen. Den jevneste kampen var mellom USA-duoen Stacy Lewis og Gerina Piller og Charley Hull og Georgia Hall på europeisk side. Lewis og Piller vant med to hulls ledelse da det var ett hull igjen.

Den største seiersmarginen kom i kampen mellom Angel Yin/Lizette Salas og Carolota Ciganda/Emily Pedersen. De to amerikanske jentene vant med 6 og 5 (seks hulls ledelse med fem hull igjen å spille).

De to øvrige fourballkampene: Michelle Wie/Danielle Kang slo Madelene Sagström/Jodi Ewart Shadoff med 3 og 1, Brittany Lincicome/Brittany Lang slo Florentyna Parker/Caroline Masson med 3 og 2.

Tidligere på dagen vant Europa to av fire parspillkamper i foursome.

Svenske Anna Nordqvist og hennes engelske makker Georgia Hall avgjorde sin kamp mot Paula Creamer og Austin Ernst med tre hulls ledelse, og slapp å spille det siste hullet.

De tre andre foursomekampene var spennende hele veien. Karine Icher og Catriona Matthews slo sine amerikanske rivaler Stacy Lewis/Gerina Piller med 1 hull, mens det ble uavgjort mellom Mel Reid/Charley Hull og Cristie Kerr/Lexi Thompson.

Det kunne sett verre ut for USA om ikke Solheim Cup-rookie Danielle Kang hadde senket en birdieputt på siste hull og sikret seier for seg og Lizette Salas over europeerne Carlota Ciganda/Caroline Masson.

Dermed ledet Europa med 2,5 poeng mot de amerikanske tittelforsvarernes og hjemmefavorittenes 1,5. Det skulle raskt forandre seg utover ettermiddagen.

Suzann Pettersen skulle som vanlig spille på Europas lag, men hun måtte kaste inn håndkleet på grunn av ryggplager. Hun fungerer i stedet som visekaptein for Europa.

