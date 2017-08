Alonso-dobbel ødela Tottenhams hjemmestatistikk

sport

Tottenham tapte ikke en eneste hjemmekamp forrige sesong på White Hart Lane, men på grunn av utbygging av ny stadion i Nord-London spiller Spurs alle sine hjemmekamper på landslagsarenaen Wembley denne sesongen. Det var derfor knyttet stor spenning til hvordan Tottenham ville gjøre det på sin midlertidige hjemmearena.

Tottenham kunne sette ny klubbrekord med 15 strake hjemmeseirer, men Chelsea ville det annerledes i den første Premier League-kampen på Wembley.

Etter at Álvaro Morata, som fikk sin første seriekamp fra start for Chelsea, misbrukte en gigasjanse da han fikk stå alene og heade på seks meter, ordnet hans landsmann Marcos Alonso ledelse etter 24 minutter.

Kane med stolpeskudd

David Luiz ble felt av Dele Alli på 23 meter, og spanjolen bøyde ballen vakkert i hjørnet over muren til 1-0.

Tottenham tok over initiativet inn mot pause, og Harry Kane hadde to store muligheter til å utligne. Først ble avslutningen hans fra skrå vinkel reddet av Thibaut Courtois, før han smelte ballen i innsiden av stolpen og ut etter å ha blitt stukket gjennom av Alli.

Til tross for at han ble Premier Leagues toppscorer forrige sesong med 29 mål på 30 kamper har Kane hatt problemer med scoringssnittet i sesongens første kamper, og engelskmannen klarte heller ikke å notere seg for scoring søndag.

Selvmål

Willian fikk også høre lyden av stolpen da han banket til etter 74 minutter med en markkryper, men heldigvis for Tottenham gikk også den i stolpen og ut.

Tottenham presset på før scoring i sluttminuttene, og fikk uttelling da spissen Michy Batshuayi så ut til å glemme at han var innenfor egen 16-meter da han sto helt alene og headet inn et frispark fra Christian Eriksen til 1-1.

Alonso sikret imidlertid 2-1-seieren for Chelsea to minutter før full tid da han banket ballen under Spurs-keeper Hugo Lloris.

Regjerende mester Chelsea tok sin første trepoenger for sesongen etter å sesongåpnet med en 2-3-smell hjemme mot Burnley, i en kamp der både Gary Cahill og Cesc Fàbregas fikk rødt kort. Tottenham åpnet sesongen med 2-0-seier over Newcastle på St. James Park.

(©NTB)