Halep spiller for førsteplassen i Cincinnati-finale

Den 25-årige rumeneren beseiret Sloane Stephens 6-2, 6-1 i semifinalen og har bare Wimbledon-mester Muguruza mellom seg og den ettertraktede førsteplassen.

Muguruza slo nemlig ut nåværende verdensener Karolína Plísková med 6-3, 6-2.

– Jeg vil bare gå ut og spille mitt spill. Om det skjer så er det flott, men ellers kommer jeg til å få flere muligheter. Jeg håper jeg greier det. Jeg har lyst til å være nummer en, sa Halep.

Hun har ikke avgitt et sett i turneringen, men tidligere erfaringer skremmer. Hun har to ganger spilt for førsteplassen, og begge ganger endte det med tap. Det skjedde mot Jelena Ostapenko i Roland-Garros-finalen og mot Johanna Konta i Wimbledon-kvartfinalen. Begge ganger vant Halep første sett, men tapte likevel.

Nummer 24?

– Kanskje det er min tur søndag, sier hun håpefullt.

Om hun lykkes, blir Halep den 24. kvinne som har toppet WTA-rankingen.

Serena Williams var verdensener inntil hun tok pause på grunn av graviditet. Angelique Kerber og Pliskova har delt på førsteplassen siden.

Muguruza er ute etter sin femte turneringsseier i siste store oppkjøringsturnering før US Open.

– Jeg er bare glad for å være i finalen, sa hun.

Dimitrov i finale

Grigor Dimitrov fra Bulgaria tok seg til finalen i mennenes Masters-turnering med seier i to tiebreak mot den amerikanske hjemmefavoritten John Isner. Sifrene ble 7-6 (7-4), 7-6 (12-10).

– Det handlet om tålmodighet. Jeg ventet på mulighetene og utnyttet dem som best jeg kunne, sa Dimitrov, som er i sin første Masters-finale.

Motstander søndag blir vinner av oppgjøret mellom Nick Kyrgios og David Ferrer, som spilles natt til søndag norsk tid.

Kyrgios slo Rafael Nadal i kvartfinalen fredag, men den spanske gruskongen rykker likevel opp og blir ny verdensener mandag. Han avløser Andy Murray og blir ener for første gang på over tre år.

