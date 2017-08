Milliard-duell mellom City og Everton

sport

Til sammen har de to klubbene hittil svidd av vel 3 milliarder kroner i sommerens overgangsvindu. Det stenger 31. august og vil sikkert gjøre at hundretalls av millioner bytter hender i dagene som kommer.

Everton knuste City 4–0 hjemme da lagene møttes sist (i januar). – Jeg er ganske sikker på at Everton er et av de beste lagene i serien. Jeg regner med at de kommer til å angripe oss, sier City-manager Pep Guardiola.

Wayne Rooney er tilbake i byen som var hans hjemsted i mange, mange år som Manchester United-spiller.

Han startet serien med matchvinner-scoring mot Stoke, og mandag har han sjansen igjen.

Gylfi Sigurdsson gjør trolig sin Everton-debut. Han kom fra Swansea for snaue 500 millioner kroner. – Det er ikke opp til meg hvor mye pengene klubbene bruker. Jeg er den som legger mest press på meg selv, sier Sigurdsson.

