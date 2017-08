Sandnes Ulf utnyttet Starts poengtap

sport

Dermed har Sandnes Ulf kun to poeng opp til tabelltoer Start etter helgens runde. Kent Håvard Eriksen scoret de to første målene, mens innbytter Oddbjørn Skartun rundet av den solide seieren i sluttminuttene.

Eriksen sendte hjemmelaget i tet da han scoret på returen etter Kjell Rune Sellins straffebom i det 29. minutt. Han doblet ledelsen alene med keeper kvarteret før slutt. Skartun fikk gleden av å gjøre 3-0 da han umarkert tuppet ballen i mål fra kort hold.

Sandnes Ulf er ubeseiret på sine sju siste seriekamper, fire av dem er vunnet. Florø ligger fortsatt på en sterk femteplass med 31 poeng på 21 kamper.

Debutant-scoring

Start har vist solid form i det siste, men 2-2 hjemme mot Tromsdalen må sies å være et skuffende resultat for sørlendingene. To ganger gikk bortelaget fra nord opp i føringen.

Etter elleve minutter var Tapio Heikkilä uheldig og stusset ballen i eget mål. Like før pause kom 1-1 ved Steffen Lie Skålevik, som nylig ble hentet til Start på lån fra Brann.

Hjemmelaget fikk også en tidlig kalddusj i annen omgang. Steffen Pedersen dunket til fra over 25 meter og fikk stjernetreff. Tromsdalen så ut til å holde på en sårt tiltrengt trepoenger, men ni minutter før slutt ble gjestene hardt straffet for sviktende konsentrasjon.

Tromsdalens målvakt Grzegorz Flasza feilberegnet i sitt forsøk på å ta Espen Børufsens innlegg. Dermed fikk debuten Kristjan Finnbogason en enkel jobb med å bredside inn 2-2.

Bodø/Glimt topper tabellen klart med 48 poeng mot Starts 41.

Bunndrama

I søndagens bunnkamp berget Fredrikstad 1-1 på overtid borte mot sisteplasserte Arendal. Sanel Kapidzic scoret sikkert fra straffemerket. Like etter hadde østfoldingene et par store sjanser på rappen til å ta seieren.

Thompson Ekpe ga Arendal ledelsen kort tid før pause med et langskudd som på veien gikk via FFKs Filip Westgaard.

Arendal ligger helt sist på tabellen med sine 14 poeng, mens Fredrikstad er tredje sist med to poeng mer.

Øvrige resultater søndag: Elverum – Jerv 2-3, Mjøndalen – Strømmen 3-0 og Åsane – Ull/Kisa 0-3.

