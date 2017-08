Zekhnini – i ekspressfart inn blant fotballkremen

sport

Zekhnini imponerte stort da Odd tapte for Borussia Dortmund i en vill 3-4-forestilling i europaligaens play off 20. august 2015. Det var med den kampen unggutten viste seg fram for speidere fra Europas storklubber.

Han var nær en overgang til Everton i fjor, men Fiorentina fikk napp tidligere i sommer. Det ga Odd snaut 20 millioner kroner og en salgsprosent (trolig 10) om han skulle flytte på seg.

Oppkjøringen har vært solid for Zekhnini. Han har holdt seg skadefri og får høyst trolig sjansen som innbytter søndag.

I Fiorentina har det kommet og gått over 60 spillere denne sommeren. Det vil trolig skje ytterligere endringer i troppen før overgangsvinduet stenger 31. august.

Fattig

Zekhnini er født i Norge av marokkanske foreldre. De flyttet fra Nord-Afrika for å skape seg et nytt liv. Det fikk de i Porsgrunn med jobb og barn. Zekhnini startet som fotballspiller i Herøya. I januar 2015 skrev han proffkontrakt med Odd.

Tidligere i år snakket Zekhnini til NTB om støtten hjemmefra.

– Pappa har betydd veldig mye for meg. Han vokste opp veldig fattig i Marokko. Han flyttet tidlig til Norge for jobbe for sine foreldre som var igjen der nede. Pappa jobbet for å sende penger ned til dem. Han er et stort forbilde for meg og mange som kjenner ham.

Landslaget?

Søndag kan Mohammed Zekhnini se sønnen i aksjon i en av verdens fire tøffeste ligaer på en klassisk fotballarena.

Tirsdag offentliggjør landslagssjef Lars Lagerbäck troppen til VM-kvalkampene mot Aserbajdsjan og Tyskland.

Zekhnini kan få sin A-landslagsdebut der.

