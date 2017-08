Deila har full tillit hos VIF-ledelsen: – Et langsiktig prosjekt

sport

VIF gikk på et surt 1-2-tap mot Lillestrøm på Åråsen lørdag. Før det ble det 0-0 mot Tromsø, 0-2 mot Strømsgodset, 1-1 mot Kristiansund og 0-0 mot Brann. Forrige seier i serien kom hjemme mot Lillestrøm (3-1) 24. juni. VIF har kun fem poeng ned til Kristiansund på kvalikplass og seks til Tromsø på direkte nedrykk.

– Hvorfor har det trøblet for VIF denne sesongen?

– Jeg vil ikke synse for mye om det sportslige. Det får du ta med han som er fremst i rekken, han som har den beste kompetansen på sport (Deila). Men dette er et nytt prosjekt. Det tar tid. Det svinger alltid litt i starten, også her i Vålerenga. Dette er et langsiktig prosjekt vi jobber med i fellesskap. Det gjelder hele klubben, sier daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, til NTB.

Støtte

Han er klar på at styret, ledelsen og klubben for øvrig støtter Deila, tross sportslig motgang.

– Vi er såpass erfarne i dette gamet at vi må tåle et tap i ny og ne. Og det er bare å se på historikken til Ronny (i Strømsgodset og Celtic). Når resultatene først kommer, så blir det veldig, veldig bra, sier Espeseth.

– Men hvis det fortsetter å lugge sportslig i høst: Vil troen deres på det nye prosjektet–med Deila i spissen–bli påvirket?

– Det er din jobb å spekulere og stille den type spørsmål. Vårt fokus ligger på at dette er et langsiktig og spennende prosjekt. Vi er sikre på at vi skal klare å skape gode prestasjoner, da vil også resultatene komme. Folk må være litt tålmodige.

Han mener salgstallene for klubbens nye arena lover godt for interessen, den tunge perioden til tross.

En god sirkel

– Åpningskampen (mot Sarpsborg 10. september) ble bortimot utsolgt på få minutter, poengterer han.

– Når det er sagt, så er det aldri moro å tape. Spesielt når man er en dårlig taper, som det jeg er. Men det gjelder å brette opp ermene og jobbe for å bli bedre hver dag.

– Vil svake resultater i høst ha stor påvirkning på oppmøtet på den nye arenaen på Valle?

– Vi driver med sport, så det sier seg selv at publikum og vi andre påvirkes: Det handler om å skape resultater og gode opplevelser over tid. Vi ønsker å bygge opp den nye arenaen til et fort. Dét vil gi optimisme og bidra til ytterligere gode opplevelser. En god sirkel, svarer VIF-lederen.

Ikke bekymret

Espeseth er ikke bekymret for fortsettelsen. Han satser på en god høst.

– Klubben har stor tro på dette prosjektet. Jeg registrerer at noen mener vi har falt for langt bak, men vi er langt fra enig i det. Så tett som det er på tabellen, er alle muligheter åpne. Jeg mener vi fortsatt er med på begge arenaer, både i serie og i cup. Husk at vi har en kvartfinale i cupen mot Rosenborg i vente.

Espeseth er optimist før møtet med trønderne søndag.

– Vi vil helt åpenbart ikke være favoritter, men kanskje det kan være fint. Da kan spillerne gå inn i oppgjøret med litt lettere skuldre. Vi ønsker å spille god, offensiv fotball mot Rosenborg. Og vinner vi der, så ser ting plutselig rosenrødt ut igjen. Slik er det for oss som driver med sport. Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, avslutter VIF-lederen.

