Neymar hudfletter Barcelona-sjefene

Han mener at Barcelona på langt nær har de sjefene de fortjener. Brasilianeren var i det friske hjørnet etter PSGs 6-2-seier over Toulouse.

– Jeg ønsker å fortelle sannheten. Jeg er veldig lei meg over Barcelonas sjefer. Jeg tilbrakte fire år der, og jeg likte meg veldig godt. I begynnelsen var jeg glad og fornøyd, men med direktørene? Nei. I mine øyne er de ikke den type mennesker som skulle ha vært der. Barcelona hadde fortjent mye bedre, sa Neymar.

Til tross for at Neymar-overgangen ga Barcelona to milliarder i klubbkassa, så har de slitt med å finne erstattere. De har fått nei fra Liverpool angående Philippe Coutinho, og de har fått nei fra Borussia Dortmund angående Ousmane Dembélé.

Barcelona-fansen er skuffet. De er ikke fornøyd med at de har punget ut nærmere 400 millioner for kroner for den aldrende brasilianeren Paulinho.

Neymar sier at han ikke kan kommentere Barcelonas innkjøpspolitikk.

– Jeg kan ikke si noe. Jeg er i en annen klubb nå og vet ikke hva som skjer. Men jeg ser at mine lagkamerater er triste, og det gjør også meg trist. Jeg har mange venner der. Jeg håper at det vil gå bedre for dem framover og at de kan framstå som en klubb som kan utfordre de beste, sa Neymar.

(©NTB)