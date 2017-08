Tønnesens stjerne-lagkompis streiker og vil til Barcelona

sport

Det har vært mye tøff trening for Tønnesen de siste ukene. Og for noen uker siden fikk hele klubben et slag i mellomgulvet.

Superstjernen Palmarsson hadde kontrakt til neste sommer, men ga beskjed via sms til klubbledelsen at han ikke ønsker å spille mer for Veszprém.

Tekstmeldingen kom 15 minutter før den første oppkjøringsøkta skulle ta til i midten av juli. Palmarsson ønsker seg til Barcelona der han etter planen skulle fortsette karrieren om et år. Det var klubbene enige om.

Nå ligger det an til at Barcelona må kjøpe Palmarsson fri, og det vil koste mange, mange tusen euro. Han ønsker seg til Barcelona fordi kjæresten, skuespillerinnen Augusta Eva Erlendsdottir, vil å bosette seg der.

Paret venter barn i løpet av høsten.

Tønnesen kom til Veszprém fra Füchse Berlin etter forrige sesong.

