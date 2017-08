Wenger varsler kutt i Arsenal-stallen

sport

Fansen skriker etter flere forsterkninger etter lørdagens 0-1-tap borte mot Stoke, men Wenger er mest opptatt av at han har en for stor stall.

– Jeg forventer å selge spillere først. Noen må gå, for i dag har vi for mange spillere. Det er et ustyrlig antall. Mange klubber er i samme situasjon, og det er grunnen til at det nå er stille på overgangsmarkedet. Vi har 33 spillere. Det er altfor mange, sa Wenger etter helgens tap, ifølge ESPN.

Arsenal vant åpningskampen mot Leicester 4-3. Wengers lag måtte tåle kritikk for mye slapt forsvarsspill, og mot Stoke glapp det igjen i bakre rekker.

Til helgen venter en vrien bortematch mot Liverpool på Anfield.

