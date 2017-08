Første hvite spiller i nasjonalsangprotest

sport

Det skjedde før treningskampen mot New York Giants mandag. DeValve sluttet seg til et dusin Browns-spillere som ikke sto under nasjonalsangen, men gikk ned på kne i bønn.

Den formen for protest ble startet av daværende San Francisco-quarterback Colin Kaepernick for ett år siden. Flere spillere har tatt opp tråden, men mandagens protest var den mest omfattende til nå.

DeValves kone er afroamerikansk. Han sa at han besluttet å slutte seg til protesten etter hendelsene i Charlottesville nylig, der en kvinne ble drept og mange skadd da antirasistiske motdemonstranter ble kjørt ned av en bilist.

Ber for landet

– Jeg kommer selv til å oppdra barn som ikke ser ut for meg, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å kunne gjøre det i et bedre miljø enn vi har akkurat nå, sa DeValve.

– Derfor ville jeg benytte anledningen til å be for landet vårt sammen med mine lagkamerater under nasjonalsangen, og også hjelpe til å peke på at vi har en jobb å gjøre.

Forrige uke sa Seattle Seahawks-stjernen Michael Bennett, som også har protestert under nasjonalsangen, at saken vil styrkes dersom flere hvite spillere slutter seg til protestene.

Støtte

Siden har Chris Long (Philadelphia) og Justin Britt (Seattle) gitt symbolsk støtte ved å holde sine protesterende lagkamerater på skulderen mens de kneler.

Browns-trener Hue Jackson sa at mandagens protest har klubbledelsens støtte.

– Vi respekterer våre spillere, og vi respekterer flagget. Disse guttene kom til meg og snakket med meg før de tok avgjørelsen, sa han.

