Johaugs advokat registrerer dissens

– Jeg ser på flere punkter i dommen at det er dissens fra den ene dommeren, sier Hjort til Nettavisen.

Han sier at man bare kan spekulere i hva mindretallet mente.

– Det er ikke så lett å vite hva dissensen har gått ut på, men jeg noterer meg at dette ikke har vært selvsagt for dem. Jeg ser ikke bort fra at dissensen går på ankepunktene vi har, sier han til Nettavisen.

En av dommerne var uenig med de to andre da det ble fastslått at Johaug ikke kunne delegere sitt antidopingansvar til legen. Det var også uenighet ved fastsettelse av «normal grad av skyld», og ikke «liten» eller «større» grad, noe som har betydning for hvor straffen skal legges innenfor rammen på 12 til 24 måneder, og igjen ved fastsettelse av den endelige straffen til 18 måneders utestengelse.

Tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt sier til Nettavisen at han synes hele dommen bærer preg av uenighet i panelet.

– Men det er noen direkte uttrykk som nærmest bekrefter dissens. En av dommerne har ment at dette er altfor strengt, jeg håper iallfall han mener at det er for strengt, og sagt at han vil gi et signal om uenighet, sier han.

Han understreker at man ikke kan være sikker på hva uenigheten dreier seg om, og at det like gjerne kan ha vært et ønske fra mindretallet om strengere straff.

Meltvedt sier at det ikke er uvanlig med dissens i panelet.

– Det er snarere hovedregelen enn unntaket, sier han til Nettavisen.

