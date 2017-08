Nakenbilder av Vonn og Woods på avveie

sport

– Det er en ussel og motbydelig inntrengning av privatlivet hvis noen stjeler private og intime bilder og publiserer dette ulovlig, sier en talsmann for Vonn til det amerikanske nettstedet People.com.

Bildene har dukket opp på noen nettsteder og utøveren vil nå ta rettslige skritt for å få stoppet dette.

– Hun mener at de som har hakket mobilen hennes og lagt ut de private bildene må straffes hardt, sier talsmannen.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ har også Woods engasjert sin advokat.

Bildene skal ha blitt tatt for noen år siden da de to hadde et forhold. Vonn og Woods skilte derimot lag i 2015. Foruten de to utøverne er det også andre kjendiser som ufrivillig har fått lagt ut nakenbilder på nettstedene.

(©NTB)