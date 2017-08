Ruud møter kasakhstaner i 1. kvalrunde i US Open

sport

Kampen er satt opp som nummer tre på bane 10. Turneringen starter 17.00 norsk tid. Deltakelse i hovedturneringen i US Open på Flushing Meadows i New York er et av hovedmålene for Ruud denne sesongen.

Den 18 år gamle nordmannen er seedet som nummer 11 i kvalifiseringsturneringen. Han er ranket på nummer 110 på siste ATP-ranking.

Popko er 20 år og ranket som nummer 195 på siste ranking. Han er 191 cm høy.

Med Ruud-seier skal han ut mot vinneren av Simone Bolelli fra Italia og Daniel Brands fra Tyskland i 2. runde kvalifiseringsrunde. Den kampen spilles onsdag.

