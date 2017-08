Selnæs imponerer Lagerbäck

sport

– Vi begynner å finne en stamme i laget med 12–15 spillere, sier Lagerbäck.

– Jeg er klart imponert over Selnæs. Jeg har sett ham i to kamper, sier Lagerbäck til NTB og skryter ekstra av Selnæs' defensive jobbing i St. Etienne.

Selnæs har startet alle tre seriekamper denne sesongen. De har gitt tre seirer og 5–0 i målforskjell.

Han er nå den norske utespilleren sammen med Joshua King som er mest sentral på lag i topp-5-ligaene i Europa. På det nivået er det nesten blottet for nordmenn.

Selnæs hadde et realt utbrudd mot den assistentdommer etter bortekampen (norsk 0-1-tap) mot Aserbajdsjan i fjor. Det ga ham et rødt kort etter at spillerne hadde gått av banen.

Straff

Selnæs fikk en lengre utelukkelse og måtte sone fire kamper. Den gjør at han ikke kan spille mot Aserbajdsjan på Ullevaal, men er tilgjengelig mot Tyskland tre dager senere.

Det blir den mest vriene A-landskampen på mange år. Tyskland er regjerende verdensmester.

I troppen til Lars Lagerbäck var det ikke plass til Rafik Zekhnini. 19-åringen debuterte som innbytter for Fiorentina i Serie A borte mot Inter søndag.

Martin Ødegaard kom heller ikke med. Keeper Ørjan Håskjold er også utelatt. Det samme gjelder Alexander Søderlund.

– Jeg håper Ørjan får spilletid i klubben slik at han kan få konkurrerer på like vilkår med de andre keeperne våre, sier Lagerbäck.

– Alexander har problem med spilletid. Det virker ikke som de (St. Etienne) vil at han skal være i Frankrike, sier landslagssjefen.

