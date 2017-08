Sykling: Skjerping imponerte i Belgia

sport

Belgiske ryttere la beslag på fem av de seks første plassene i endagsrittet, men Skjerping bød dem på kamp på de siste meterne. Joker Icopal-rytteren kunne samtidig ikke gjøre noe med vinneren Jasper De Buyst fra Lotto Soudal.

Både Skjerping og den norske Lotto-Jumbo-proffen Amund Grøndahl Jansen var med i en større utbrytergruppe mot slutten av det 198 kilometer lange rittet, men inn på den siste kilometeren hadde hovedfeltet tettet luken.

De norske lagene Team Joker Icopal og Team Coop var begge på startstrek i GP Stad Zottegem.

Flere nordmenn var for øvrig involvert i uhell under tirsdagens ritt, melder procycling.no. Verst gikk det ut over spurttalentet Joakim Kjemhus. Han pådro seg et håndleddsbrudd, hvilket trolig gjør at han har syklet sitt siste ritt denne sesongen.

Også August Jensen fikk et brutalt møte med den belgiske asfalten. Nordlendingen slapp unna med hjernerystelse og skrubbsår, men måtte bryte rittet.

