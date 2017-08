Degenkolb brøt Vuelta a España

sport

– Når man ikke kan puste ordentlig, er det umulig å fortsette rittet. Jeg er svært skuffet, for jeg har aldri tidligere gitt meg i et av de store etapperittene, sa Trek-Segafreda-rytteren.

Han ble syk for et par dager siden. Han har tidligere hele ti etappeseirer i Vueltaen, men i år har han vært langt fra topplassering.

– Helsen må komme først, og denne sesongen er ikke over. Derfor tar jeg ingen sjanser, sa Degenkolb, som er påtenkt som tysk lagkaptein under VM-rittet i Bergen 24. september.

– Nå reiser jeg hjem for å hvile og bli frisk slik at jeg er klar for resten av sesongen.

