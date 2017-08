Liverpool klar for mesterligafest

sport

– En briljant kveld for oss. Vi er utrolig fornøyd med å være tilbake i mesterligaen. Der hører denne klubben hjemme. Nå sikter vi mot å vise oss fram der. Vi vil vinne kamper, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson etter kampslutt, ifølge BBC.

Håvard Nordtveit ble byttet ut av Hoffenheim-sjefen allerede etter vel 20 minutter på 0-3.

Emre Can sendte rødtrøyene i ledelsen etter ti spilte minutter på Anfield. Tyskeren, som fikk ballen fra Sadio Mané, plasserte ballen i mål via et Hoffenheim-bein.

Mohamed Salah la på til 2-0 kort tid etter, og dermed var løpet kjørt for tyskerne. Salah plasserte trygt inn en retur etter et skudd som gikk i stolpen. Tre minutter etter sikret nevnte Emre Can 3-0-ledelse.

Nordtveit ofret

Håvard Nordtveit startet for bortelaget, men ble altså byttet ut like etter vertenes tredje fulltreffer. Hans erstatter Mark Uth reduserte til 1-3 like før halvtimen spilt på Anfield.

Liverpool ga seg ikke med tre mål. Etter en drøy time utnyttet Jordan Henderson en forsvarsfeil av Hoffenheim, tok med seg ballen framover og la den videre til tidligere Hoffenheim-spiller Roberto Firmino. Sistnevnte satte trygt inn 4-1.

Etter 4-1-målet valgte Jürgen Klopp å ta ut spillere som Trent Alexander-Arnold og tomålsscorer Can. Etter det tok hjemmelaget foten litt av gassen, noe Hoffenheim utnyttet mot slutten. Sandro Wagner ordnet et trøstemål nummer to til 2-4 elleve minutter før slutt. Flere scoringer ble det ikke.

Nivå tre

Mesterligaens gruppespill trekkes torsdag. Liverpool er seedet på nivå tre av fire. Der ligger de sammen med Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma og Besiktas.

Chelsea, Manchester City, Manchester United og Tottenham er andre engelske lag i den gjeveste europacupen.

Overgangsvinduet stenger 31. august, og det store spørsmålet for Liverpool-fansen er fortsatt: Blir Philippe Coutinho solgt til Barcelona? Budet skal nå være oppe i 1,4 milliarder kroner.

I serien har Liverpool fire poeng etter to spilte kamper.

