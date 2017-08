Walker-Peters forlenget med Spurs

sport

Walker-Peters har kommet opp gjennom Tottenham-akademiet, og ble kåret til "man of the match" i 2-0-seieren over Newcastle tidligere denne måneden.

– Jeg er glad for å ha signert ny kontrakt med Tottenham. Kan ikke vente med å se hva framtiden bringer, sier 20-åringen i en video publisert på klubbens nettsider.

– Det gjør det enda mer spennende at jeg har vært her så lenge, vokst opp i området og støttet klubben, sier han videre.

Kyle Walker-Peters fikk sjansen etter at Kyle Walker ble solgt til Manchester City i juli.

