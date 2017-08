Breen legger opp etter VM i Bergen

sport

Det bekrefter han i et intervju med procycling.no.

– Det blir det siste året jeg sykler, ja. Jeg har prøvd og feilet, sier Breen til nettstedet.

Joker-rytteren har slitt en del med skader og sykdom de siste sesongene. For to år siden pådro han seg en albueskade som kunne ha ødelagt karrieren. I sommer har han trøblet med en virussykdom.

Nå har 27-åringen bestemt seg for å sette strek, men først etter sykkel-VM på hjemmebane.

– Motivasjonen er en del av det, men det er mest totalen av det hele. Jeg vet hva som kreves for å hevde seg på det øverste nivået, og hva som kreves for å holde seg der. Jeg blir ikke så god som jeg kan bli uten å sykle WorldTour-ritt jevnlig. Jeg er sikker på at jeg ikke har fått ut hele potensialet mitt, men det er mange år til det kommer til å skje nå. Slik ting har gått de siste sesongene, har jeg fått litt nok. Jeg har ikke motivasjon til å starte opp på nytt igjen nå, forklarer Breen.

