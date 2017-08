Skade stoppet Marte Solhaug i padle-VM

sport

Asker-padleren pådro seg skulderskaden før EM og har vært gjennom en periode med alternativ trening. Håpet var at hun skulle kunne stille i VM i K1 200 og 500 meter, men slik gikk det ikke.

Dermed deltar Norge i VM bare i fem båtklasser for menn, og de to første var i aksjon torsdag. I K1 1000 meter tok Jo Sondre Solhaug 2.-plass i sitt forsøksheat med tiden 3.40,533 og tok seg greit videre til semifinale. Han var et drøyt sekund bak heatvinneren.

I semifinalen senere på dagen ble Solhaug nummer fire helt uten sjanse til å bli blant de tre beste. Dermed blir det ikke finalepadling på ham.

Beste tid i de fem heatene hadde den tsjekkiske hjemmefavoritten Josef Dostál med 3.34,704.

Semifinaleplass sikret også Eivind Vold og Jon Amund Vold i K2 1000 meter. De ble nummer fem i sitt forsøksheat med tiden 3.25,077, seks og et halvt sekund bak heatvinnerne.

Også i den båtklassen padles semifinalen senere torsdag.

