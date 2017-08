Tung slutt på stor dag for Hill

sport

Årsaken var manglende hjelp fra lagkameratene. Hill ble den første i Major League-historien som har mistet en såkalt no-hitter på en kampavsluttende homerun i ekstraomgangene.

Hill ga ikke Pittsburgh Pirates et eneste basegivende treff gjennom de ni ordinære omgangene, men fordi lagkameratene ikke hadde greid å score et poeng måtte han kaste videre.

Helt til niende omgang hadde han en perfekt kamp, som betyr at ingen motspiller har kommet seg på base, men en forsvarstabbe av Logan Forsythe gjorde at Jordy Mercer nådde 1. base.

Nesten perfekt

Inntil da så Hill ut til å være på vei til å bli annen kaster i Dodgers-historien med en perfekt kamp. Den første var legenden Sandy Koufax i 1965. Totalt har det vært 23 perfekte kamper i Major League.

37-årige Hill trengte bare 99 kast for å få ut 27 slagmenn, men Josh Harrison slo ballen opp på tribunen i 10. omgang, og dermed ble det verken no-hitter eller seier.

– Det var ett dårlig kast, og det var min skyld, sa Hill.

Motgang

Det er ikke første gang Hill har flørtet med en historisk bedrift. I september i fjor hadde han en perfekt kamp i sju omganger mot Florida Marlins, men manager Dave Roberts så seg nødt til å bytte ham ut fordi han var i ferd med å få en blemme på kasthånden.

Onsdagens stordåd kom mindre enn to uker etter at Hill ble truffet i halsen av et kast i en kamp mot San Diego.

Dodgers er for øvrig klart beste lag i Major Leagues grunnserie denne sesongen, med 89 seirer og bare 36 tap. Laget har sjansen til å sette ny seiersrekord i grunnserien.

