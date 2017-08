Warholm senket sin egen rekord i Diamond League

sport

Norges friidrettssjef Håvard Tjørhom var stolt over stjerneeleven etter løpet i Zürich.

– Det er utrolig bra. Det var hektisk under og etter London, men Karsten er flink til å mobilisere. Han er bare helt rå. Selv om han har vært sliten, klarer han likevel å presse fram en norsk rekord, sier Tjørhom til NTB.

Ulykkesfuglen fra VM, Kyron McMaster, var for god med knapp margin. Warholm satte norsk rekord med 48,22. Han senket dermed sin egen rekord fra årets Bislett Games med tre hundredeler.

De to var godt foran resten av feltet. Warholm åpnet knallhardt og hadde en klar ledelse inn i den andre svingen. Inn på oppløpet kom McMaster med lange klyv og avgjorde.

20.000 dollar

– Det var veldig kult å skvise ut den (den norske rekorden). Det var målet, sa Warholm til NRK.

– I dag møtte jeg ham som ble disket (McMaster) i VM. Jeg er veldig fornøyd med en solid andreplass.

Warholm innkasserte 20.000 dollar ved å bli nummer to i DL-finalen. Det tilsvarer nærmere 160.000 kroner.

Kjent fjes

For et par uker siden sikret Warholm seg VM-gullet i øvelsen. Det har vært krevende dager for ham, og før torsdagens konkurranse innrømmet unggutten at han følte seg litt sliten.

Han har nå et ansikt svært mange nordmenn kjenner igjen, og det er en ny og litt utfordrende hverdag for ham.

Warholm reiser rett fra Zürich og til helgens NM i Sandnes. Der er han kjempefavoritt til å ta kongepokalen.

