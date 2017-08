Zlatan signerte for United

sport

Det meldte klubben på sitt nettsted.

Den 35-årige svensken scoret 28 mål på 46 kamper for Manchester United forrige sesong, før han i april pådro seg en alvorlig kneskade som kostet ham siste del av sesongen.

Han var uten kontrakt ved sesongslutt og kunne ha funnet seg en ny klubb, men den siste tiden har tegnene pekt kraftig i retning av en United-retur. Nå er den i boks.

Ibrahimovic ble operert i USA i slutten av april. Opptreningen etter skaden har gått raskere enn ventet, og det snakkes om at svensken kan være tilbake på banen allerede i slutten av oktober.

Henrykt

– Vi er henrykt over at Zlatan er på vei til å bli frisk, og vi er like glede for å ha hans ambisjoner og erfaring tilbake hos oss. Etter hans bidrag forrige sesong fortjener han vår tillit, og vi kommer til å være tålmodige når vi venter på å få ham på banen. Jeg er ikke i tvil om at han blir viktig for oss i annen halvdel av sesongen, sier United-manager José Mourinho.

Ibrahimovic gjør det klart at han har alvorlige hensikter. På Twitter og Instagram har svensken lagt ut et bilde av seg selv framstilt som en engel i håndbak med en djevel.

"Red Devils" er et kjent kallenavn for Manchester United.

Best mulig

– Jeg er tilbake for å avslutte det jeg startet. Det var alltid min og klubbens hensikt at jeg skulle bli. Jeg kan ikke vente med å komme ut på banen på Old Trafford igjen, men jeg vet også at jeg må bruke tiden som skal til for å bli klar, sier han.

– Jeg har jobbet hardt og kommer til å fortsette med det for å sørge for at jeg er i best mulig form når jeg spiller igjen.

Ibrahimovic jobber med rehabilitering sammen med United-staben på klubbens treningsanlegg Carrington.

